"Буду нахабніти": фіналістка "Міс Україна" похизувалася в Мережі своїм водінням авто у Харкові і потрапила у скандал (відео)

"Буду нахабніти": фіналістка "Міс Україна" похизувалася в Мережі своїм водінням авто у Харкові і потрапила у скандал (відео)

Дівчина порушила ПДР і отримала протокол.

У Харкові фіналістка "Міс Україна" порушила ПДР, похвалилася цим в Мережі і отримала протокол від патрульних.

Про це повідомляють "Харьковские известия".

Харків'янка Юлія Андрієнко і фіналістка конкурсу "Міс Україна – 2021" грубо порушила ПДР, проїхавшись трамвайними коліями. Відео як вона добирається до місця призначення засніженими дорогами вона виклала в своєму інстаграмі. Коли всі автівки їхали дорогою, дівчина вирішила проскочити трамвайними коліями.

"Говорила, що мені не можна високу машину, бо я буду нахабніти, і я не помилялася", - прокоментувала свою їзду Андрієнко.

За грубе порушення ПДР вона отримала критику з боку підписників. Дівчині порадили знову скласти іспити на права, поки хтось не опинився під колесами її авто.

Кадри облетіли соцмережі і їх побачили патрульні. Фіналістку "Міс Україна 2021" розшукали і склали на неї протокол.

"В мережі Інтернет поширилось відео, на якому видно, як водійка рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїзної частини. Відео зі своїм правопорушенням вона сама похизувалась на своїй сторінці в соціальній мережі. Патрульні розшукали та опитали жінку. З правопорушенням вона була згодна. На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП", - повідомили у пресслужбі патрульної поліції Харківської області.

Нагадаємо, що у Харкові патрульні розшукали водія, який ледь не збив людей на зебрі. Цей момент зафільмував реєстратор машини на сусідній смузі.

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