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"Буду нахабніти": фіналістка "Міс Україна" похизувалася в Мережі своїм водінням авто у Харкові і потрапила у скандал (відео)

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"Буду нахабніти": фіналістка "Міс Україна" похизувалася в Мережі своїм водінням авто у Харкові і потрапила у скандал (відео)

Дівчина порушила ПДР і отримала протокол.

У Харкові фіналістка "Міс Україна" порушила ПДР, похвалилася цим в Мережі і отримала протокол від патрульних.

Про це повідомляють "Харьковские известия".

Харків'янка Юлія Андрієнко і фіналістка конкурсу "Міс Україна – 2021" грубо порушила ПДР, проїхавшись трамвайними коліями. Відео як вона добирається до місця призначення засніженими дорогами вона виклала в своєму інстаграмі. Коли всі автівки їхали дорогою, дівчина вирішила проскочити трамвайними коліями.

"Говорила, що мені не можна високу машину, бо я буду нахабніти, і я не помилялася", - прокоментувала свою їзду Андрієнко.

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За грубе порушення ПДР вона отримала критику з боку підписників. Дівчині порадили знову скласти іспити на права, поки хтось не опинився під колесами її авто.

Кадри облетіли соцмережі і їх побачили патрульні. Фіналістку "Міс Україна 2021" розшукали і склали на неї протокол.

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"В мережі Інтернет поширилось відео, на якому видно, як водійка рухається трамвайними коліями, відокремленими від проїзної частини. Відео зі своїм правопорушенням вона сама похизувалась на своїй сторінці в соціальній мережі. Патрульні розшукали та опитали жінку. З правопорушенням вона була згодна. На громадянку інспектори склали адміністративну постанову за ч.2 ст.122 (Порушення правил розташування транспортних засобів) КУпАП", - повідомили у пресслужбі патрульної поліції Харківської області.

Нагадаємо, що у Харкові патрульні розшукали водія, який ледь не збив людей на зебрі. Цей момент зафільмував реєстратор машини на сусідній смузі. 

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