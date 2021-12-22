"Профі": у Харкові водійка тролейбуса крутила кермо, брала гроші за проїзд і сиділа в телефоні (відео)

"Профі": у Харкові водійка тролейбуса крутила кермо, брала гроші за проїзд і сиділа в телефоні (відео)

Жінка відволікалася на телефон і це встигли зафільмувати спостережливі пасажири.

У Харкові водійка міського тролейбуса під час руху відволікалася на мобільний телефон. Жінка з кимось переписувалася, а між словами поглядала на дорогу і крутила кермо.

Відео виклали в телеграм-каналі "ХС Харків".

На кадрах видно, як жінка за кермом громадського транспорта зазирає в телефон під час руху. В цей же час вона встигає крутити кермо і брати з пасажирів гроші за проїзд.

"Оць це називається досвід. Майстер-клас від водія 11 тролейбуса", - підписали відео його автори.

Користувачі Мережі обурилися побаченим, більшість вважає, що відволікатися в телефон за кермом - небезпечно для пасажирів тролейбуса та водіїв авто на дорозі:

Інстаграм сам себе не перегляне.

Я чомусь не можу згадати ДТП з тролейбусами.

А все тому, що в Харкові дороги хороші.

Профі.

Я не виправдовую, втикання в телефон, але є переферійний зір, вона бачить дорогу і навіть картину в дзеркалі.

Ця людина везе купу людей, за яких вона відповідає. А також відповідає за інших прихильників руху. Тут немає виправдань діям водія, так само як немає виправдань, якщо станеться ситуація.

Вони свій маршрут із заплющеними очима можуть проїхати, навпомацки, так би мовити.

Знаю цю водійку, вона добре кермує.

У Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху "сиділа" в телефоні

Нагадаємо, що у Харкові чоловік кермував авто і голився одночасно. На світлофорі водій встиг дістати бритву, вправно поорудувати нею по своєму обличчю і здмухнути з неї поголене у вікно.

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