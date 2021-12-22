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"Профі": у Харкові водійка тролейбуса крутила кермо, брала гроші за проїзд і сиділа в телефоні (відео)

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"Профі": у Харкові водійка тролейбуса крутила кермо, брала гроші за проїзд і сиділа в телефоні (відео)

Жінка відволікалася на телефон і це встигли зафільмувати спостережливі пасажири.

У Харкові водійка міського тролейбуса під час руху відволікалася на мобільний телефон. Жінка з кимось переписувалася, а між словами поглядала на дорогу і крутила кермо.

Відео виклали в телеграм-каналі "ХС Харків".

На кадрах видно, як жінка за кермом громадського транспорта зазирає в телефон під час руху. В цей же час вона встигає крутити кермо і брати з пасажирів гроші за проїзд.

"Оць це називається досвід. Майстер-клас від водія 11 тролейбуса", - підписали відео його автори.

Користувачі Мережі обурилися побаченим, більшість вважає, що відволікатися в телефон за кермом - небезпечно для пасажирів тролейбуса та водіїв авто на дорозі:

  • Інстаграм сам себе не перегляне.
  • Я чомусь не можу згадати ДТП з тролейбусами.
  • А все тому, що в Харкові дороги хороші.
  • Профі.
  • Я не виправдовую, втикання в телефон, але є переферійний зір, вона бачить дорогу і навіть картину в дзеркалі.
  • Ця людина везе купу людей, за яких вона відповідає. А також відповідає за інших прихильників руху. Тут немає виправдань діям водія, так само як немає виправдань, якщо станеться ситуація.
  • Вони свій маршрут із заплющеними очима можуть проїхати, навпомацки, так би мовити.
  • Знаю цю водійку, вона добре кермує.

У Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху "сиділа" в телефоні

У Харкові водійка тролейбуса за кермом під час руху "сиділа" в телефоні

Нагадаємо, що у Харкові чоловік кермував авто і голився одночасно. На світлофорі водій встиг дістати бритву, вправно поорудувати нею по своєму обличчю і здмухнути з неї поголене у вікно.

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