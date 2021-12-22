"Слуга народу" нарощує підтримку, а рейтинг "ОПЗЖ" впав - опитування

Усього до Ради пройшли б сім партій.

Рейтинг політичних партій продовжує очолювати "Слуга народу", підтримка якої за два тижні зросла на понад 1%.

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Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня.

Так, "Слугу народу" готові підтримати 19,2% опитаних серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Згідно з результатами попереднього опитування "Рейтинга" за 14-16 грудня, за пропрезидентську політсилу готові були проголосувати 19,1%. Два тижні тому підтримка "СН" складала 18%.

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,1% респондентів (два тижні тому було - 13,7%), за "Батьківщину" – 11,1% (було - 11,4%), за "Опозиційну платформу – За життя" – 10,5% (було - 11,4%).

Крім того, до Ради б також пройшли: "Українська стратегія Гройсмана" - 6,8%, "Сила і честь" – 6,5%, "Розумна політика" – 6%, "Наші" – 5,7%.

Інші партії наразі не проходять до Ради, оскільки не подолали б прохідний бар'єр у 5%. Серед них і "Радикальна партія", яку підтримують – 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 4%, ВО "Свобода" – 3,5%, партія Шарія – 2,6%, "Голос" - 2,2%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Опитування проведене серед 2,5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.