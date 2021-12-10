До парламенту проходять вісім партій: дві політсили збільшили рейтинг

Рейтинг довіри очолює провладна партія "Слуга народу".

До парламенту нового скликання, якби вибори відбулись на момент проведення соціологічного опитування, проходять вісім політичних партій.

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Як повідомляє соціологічна група "Рейтинг" із посиланням на своє опитування, яке проводили 6-8 грудня 2021 року, рейтинг довіри очолює провладна партія "Слуга народу" - 18%, за якою йдуть "Європейська солідарність" – 13,7% (зниження на 0,2% порівняно з попереднім періодом), "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4% (зростання на 0,7%), "Батьківщина" – 11,4% (зростання на 1,3%).

Політична сила ексспікера парламенту Дмитра Разумкова "Розумна політика" набирає серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, 7,5% (зниження на 0,4%). Стрімке зростання у партії "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2% (попередній результат – 5%). Також до ВР можуть пройти "Сила і честь" – 6,0%, партія Мураєва "Наші" – 5,2%.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Нагадаємо, що за даними попереднього опитування "Рейтингу", проведеного 10-13 листопада, провладна партія "Слуга народу" також була лідером електоральних симпатій серед українців у разі проведення парламентських виборів. За цю політичну силу готові були віддати свої голоси 18% тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Тобто рейтинг політсили стабільний і протягом місяця не змінився.