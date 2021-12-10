До парламенту проходять вісім партій: дві політсили збільшили рейтинг

Рейтинг довіри очолює провладна партія "Слуга народу".
До парламенту нового скликання, якби вибори відбулись на момент проведення соціологічного опитування, проходять вісім політичних партій.
Як повідомляє соціологічна група "Рейтинг" із посиланням на своє опитування, яке проводили 6-8 грудня 2021 року, рейтинг довіри очолює провладна партія "Слуга народу" - 18%, за якою йдуть "Європейська солідарність" – 13,7% (зниження на 0,2% порівняно з попереднім періодом), "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4% (зростання на 0,7%), "Батьківщина" – 11,4% (зростання на 1,3%).
Політична сила ексспікера парламенту Дмитра Разумкова "Розумна політика" набирає серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, 7,5% (зниження на 0,4%). Стрімке зростання у партії "Українська стратегія Гройсмана" – 6,2% (попередній результат – 5%). Також до ВР можуть пройти "Сила і честь" – 6,0%, партія Мураєва "Наші" – 5,2%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
Нагадаємо, що за даними попереднього опитування "Рейтингу", проведеного 10-13 листопада, провладна партія "Слуга народу" також була лідером електоральних симпатій серед українців у разі проведення парламентських виборів. За цю політичну силу готові були віддати свої голоси 18% тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Тобто рейтинг політсили стабільний і протягом місяця не змінився.