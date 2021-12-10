В парламент проходит восемь партий: две политсилы увеличили рейтинг

Рейтинг доверия возглавляет провластная партия "Слуга народа".

В парламент нового созыва, если бы выборы прошли на момент проведения социологического опроса, проходят восемь политических партий.

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Как сообщает социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на свой опрос, который проводили 6-8 декабря 2021 года, рейтинг доверия возглавляет провластная партия "Слуга народа" — 18%, за которой следуют "Европейская солидарность" — 13,7% (снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим периодом), "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4% (рост на 0,7%), "Батькивщина" – 11,4% (рост на 1,3%).

Политическая сила экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова "Умная политика" набирает среди голосующих и определившихся с выбором 7,5% (снижение на 0,4%). Стремительный рост у партии "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2% (предыдущий результат – 5%). Также в ВР могут пройти Сила и честь — 6,0%, партия Мураева "Наши" — 5,2%.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Напомним, что по данным предварительного опроса "Рейтинга", проведенного 10-13 ноября, провластная партия "Слуга народа" также являлась лидером электоральных симпатий среди украинцев в случае проведения парламентских выборов. За эту политическую силу готовы были отдать свои голоса 18% голосовавших и определившихся с выбором. То есть рейтинг политсилы стабилен и в течение месяца не изменился.