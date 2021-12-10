Зеленский наращивает поддержку, а Разумков продолжает ее терять

Антирейтинг возглавляет Порошенко – 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг симпатий среди избирателей, которые будут голосовать и определились с выбором. За его кандидатуру готовы отдать свои голоса 23,5%, что на 0,4% больше показателей ноября этого года.

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Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг" со ссылкой на свой опрос, который проводили 6-8 декабря 2021 года.

Далее следуют пятый президент Украины Петр Порошенко – 13,4%, народная депутат и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 9,9%, народный депутат Юрий Бойко – 9,3%. При этом экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков потерял в поддержке и сейчас его рейтинг составляет 7,5%, что на 0,8% меньше цифр ноября.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 47% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. Далее следуют Юлия Тимошенко (37%), Юрий Бойко (35%), Зеленский (33%).

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0.

Напомним, что по данным предварительного опроса "Рейтинга", проведенного 10-13 ноября, рейтинг симпатий также возглавлял действующий президент Украины Владимир Зеленский. Так, его кандидатуру в случае проведения выборов готовы были поддержать 23,1%. Таким образом, за месяц Зеленский увеличил свою поддержку на 0,4%.