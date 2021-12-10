Зеленський нарощує підтримку, а Разумков продовжує її втрачати

Антирейтинг очолює Порошенко - 47% не проголосували б за нього за жодних обставин.

Президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг симпатій серед виборців, хто голосуватиме та визначився з вибором. За його кандидатуру готові віддати свої голоси 23,5%, що на 0,4% більше за показники листопада цього року.

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Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг" із посиланням на своє опитування, яке проводили 6-8 грудня 2021 року.

Далі йдуть п'ятий президент України Петро Порошенко - 13,4%, народна депутатка і лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко – 9,9%, народний депутат Юрій Бойко – 9,3%. При цьому ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков втратив у підтримці і наразі його рейтинг складає 7,5%, що на 0,8% менше за цифри листопаду.

Антирейтинг очолює Порошенко: 47% не проголосували б за нього за жодних обставин. Далі йдуть Юлія Тимошенко (37%), Юрій Бойко (35%), Зеленський (33%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Нагадаємо, що за даними попереднього опитування "Рейтингу", проведеного 10-13 листопада, рейтинг симпатій також очолював чинний президент України Володимир Зеленський. Так, його кандидатуру у разі проведення виборів готові були підтримати 23,1%. Таким чином, за місяць Зеленський збільшив свою підтримку на 0,4%.