Французький торт «Різдвяне поліно»: веганський безглютеновий рецепт

Як приготувати традиційний новорічний французький торт без глютену за веганським рецептом?

Пропонуємо рецепт від засновниці Glossary Organic Products і екофонду Glossary Foundation Анастасії Цибуляк.

Час підготування – 4 години

Час приготування – 15 хв.

Інгредієнти, на 20 порцій

Веганський французький торт

1⁄4 скл. універсального борошна, борошна для випічки, або борошна без глютену 1:1, просіяного

1⁄4 скл. какао-порошка

1⁄2 ч.л. розпушувача

1⁄2 скл. аквафаби

1 скл. кокосового цукру

1⁄2 скл. несолодкого яблучного пюре, кімнатної температури

1⁄4 скл. рослинного йогурту кімнатної температури

2 скл. какао-порошка

Веганський шоколадно-олійний крем із лісовим горіхом

1 скл. веганської олії кімнатної температури

3 скл. кокосової пудри або цукрової пудри

1 скл. какао-порошка

2 скл. шоколадної пасти з лісових горіхів,

2-3 ст. л. рослинного молока

Веганський ганаш

1 скл. веганського масла

1 скл. веганської шоколадної стружки

Веганські гриби-безе

1⁄2 пачки веганського печива безе (див. Інструкції з приготування грибів нижче)

Додаткові начинки:

1⁄2 скл. зацукрованої журавлини

4-5 стебел свіжого розмарину

1-2 ст. л. какао-порошку

1-2 ст. л. цукрової пудри

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 180°С і вистеліть середнє деко зі стінками пергаментним папером. Відкладіть убік.

У мисці середнього розміру збийте борошно, какао-порошок та розпушувач. Відкладіть убік.

У великій мисці за допомогою ручного або настільного міксера спочатку збийте аквафабу протягом 5 хвилин, а потім додайте 12 склянки кокосового цукру, продовжуючи збивати до жорстких піків. Не повинно бути дуже рідким. Потім додайте яблучне пюре, 1⁄2 склянки кокосового цукру і безлактозний йогурт. Збийте все разом, доки не вийде однорідна маса

Додайте сухі інгредієнти та збивайте, доки не зникнуть сухі шматочки.

Вилийте тісто на деко і за допомогою лопатки розподіліть тісто, поки воно не досягне його країв. Поставте в духовку на 10-13 хв., або поки пиріг не застигне, а зубочистка не вийде чистою.

Покладіть на стіл чистий кухонний рушник і посипте 2 ст. ложками какао-порошку. Після випікання дістаньте з духовки та за допомогою прихваток акуратно переверніть торт на кухонний рушник, щоб він вирівнявся. Дно має покривати какао-порошок. Потім почніть обережно скочувати широкий (або коротший) бік торта, кухонний рушник скочуючи разом із тортом, щоб допомогти охолонути в рулоні. Щойно пиріг розкочений, акуратно перенесіть його в холодильник, щоб він остигав приблизно 2 години. Під час охолодження приготуйте веганські гриби-безе.

Веганські гриби-безе

Для початку розігрійте духовку до 100°С і вистеліть дуже великий або 2 великі дека пергаментним папером.

У великій мисці використовуйте ручний або настільний міксер, щоб збити аквафабу доти, доки вона не утворює жорсткі пухнасті білі піки, як під час приготування звичайного безе. Це займе близько 5-7 хв. Додайте ванільний екстракт і знову збивайте 30 секунд. Поступово додавайте цукрову пудру, продовжуючи збивати аквафабу, використовуючи максимум 12 склянок за раз, до повного розчинення. Суміш, як і раніше, має бути пухкою, але не такою, як коли ви вперше почали збивати аквафабу, щоб утворилися піки. Додайте ванільний екстракт та буряковий порошок і продовжуйте збивати до повного розчинення.

Потім перекладіть безе у великий кондитерський мішок із круглим наконечником. Викладіть безе в пакет для глазурі з наконечником або пластиковий пакет з обрізаним куточком. Вичавіть печиво розміром від 2,5 см до 4 см на деко, розташувавши їх на відстані близько 5 см одне від одного. Виріжте 6-7 круглих і трохи пласких капелюшків грибів діаметром близько 2,5 см. Зробіть це з усім веганським безе або, якщо вам не вистачає місця, випікайте партіями.

Помістіть дека в духовку, щоб печиво запікалося протягом 1 години, обертаючи форму кожні 15 хв. Потім вимкніть духовку та залиште печиво в духовці на 1 годину. Через годину дістаньте з духовки і дайте йому охолонути, поки ви заморожуєте торт.

Веганський вершковий крем із лісовим горіхом та шоколадом

У великій мисці змішайте веганську олію та шоколадну пасту з фундуком до утворення пишної маси. Додайте кокосовий цукор і какао-порошок і продовжуйте збивати, поки він стане м'яким, гладким і легким. Ви можете додавати сюди молоко поступово, доки не отримаєте бажану консистенцію крему.

Обережно розгорніть торт, залишивши його на рушнику. Намажте вершковий крем з лісовим горіхом на верх торта, доки він не досягне країв. Потім акуратно поверніть свій різдвяний торт. Ви можете використовувати кухонний рушник, але не скочуйте його усередину торта. Після того, як торт згорнуто, обережно перенесіть його назад до холодильника, щоб він охолонув, поки ви готуватимете веганський ганаш.

Веганський ганаш

Розтопіть веганське масло в мікрохвильовій печі, поки воно не стане гарячим. Додайте шоколадну стружку і перемішуйте, поки шоколадна стружка повністю не розтане у веганському маслі. Це займе близько 3-4 хв. Потім помістіть миску до холодильника на 10 хв.

Зберіть веганські гриби-безе

Ножем для олії згладьте кінчик грибної ніжки. Потім, використовуючи розтоплений шоколад або трохи пасти з лісового шоколаду, нанесіть крапку на верхівку ніжки гриба. Обережно помістіть капелюшок гриба згори і покладіть гриб на лист, капелюшком донизу. Повторіть те саме з грибами, що залишилися, і дайте їм застигнути протягом 5 хвилин, поки ви покриваєте глазур'ю зовнішню поверхню торта.

Зберіть та охолодіть зовнішній бік різдвяного торта

Дістаньте торт і ганаш з холодильника і викладіть на тарілку. Наріжте торт так, щоб один бік становив приблизно його 1/3, а інша – приблизно 2/3. Наріжте по невеликій діагоналі. Візьміть меншу частину торта і помістіть її збоку головного шматка торта так, щоб діагональний бік торкався іншого боку торта. Відріжте кінці торта, якщо глазур не доходить до його країв. Тепер, використовуючи охолоджений ганаш (він все ще повинен бути рухомим, але вже не рідким), розподіліть ганаш по верхньому та бічному боках поліна. Візьміть виделку і проведіть хвилястими лініями по вершинах та боках поліна, щоб утворилася кора. Викладіть веганські гриби безе з боків і згори торта. Посипте пиріг какао-пудрою, особливо гриби, а знизу – цукровою пудрою.

Наріжте та насолоджуйтесь! Зберігайте скибочки, що залишилися, в холодильнику в герметичному контейнері до 4 днів.

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