В Харькове бухгалтер предприятия добавила себе к зарплате почти миллион гривен

Женщина регулярно начисляла себе завышенную зарплату.
В Харьковской области бухгалтер одного из предприятий насчитала себе к зарплате лишних 1 млн гривен. За такую "премию" ей грозит заключение.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Женщине сообщено о подозрении по факту завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что в период с января 2019 по май 2021 года главная бухгалтер одного из харьковских обществ с ограниченной ответственностью при начислении себе заработной платы систематически завышала себе выплаты. В результате предприятие потеряло около 1 млн гривен.
В настоящее время решается об избрании меры пресечения подозреваемой.
За премию в полмиллиона бухгалтеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, что советника министра энергетики заподозрили в присвоении более 2 млн грн. Было установлено, что должностное лицо в 2019-2020 годах выплатило себе премии, поощрения и надбавки.
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