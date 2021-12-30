В Кривом Роге 5-месячный младенец умер от алкогольной интоксикации

В Кривом Роге 5-месячный младенец умер от алкогольной интоксикации

Родителей ребенка обвинили в халатности.

В Кривом Роге от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. Родителей обвинили в недосмотре за ребенком.

Об этом сообщает Днепровская Панорама, ссылаясь на пресс-службу Криворожской южной окружной прокуратуры.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении родителей пятимесячного малыша, который погиб.

Так, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате острой алкогольной интоксикации.

Родители свою вину в совершенном преступлении признали в полном объеме и заключили с прокурором соглашения о признании виновности.

Напомним, что вблизи поселка Ивановка Чугуевского района Харьковской области 29 декабря в ДТП погиб 6-месячный ребенок, его 42-летнюю мать госпитализировали.