В Кривом Роге 5-месячный младенец умер от алкогольной интоксикации

Родителей ребенка обвинили в халатности.
В Кривом Роге от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. Родителей обвинили в недосмотре за ребенком.
Об этом сообщает Днепровская Панорама, ссылаясь на пресс-службу Криворожской южной окружной прокуратуры.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ст. 166 УК Украины (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком) в отношении родителей пятимесячного малыша, который погиб.
Так, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть младенца наступила в результате острой алкогольной интоксикации.
Родители свою вину в совершенном преступлении признали в полном объеме и заключили с прокурором соглашения о признании виновности.
Напомним, что вблизи поселка Ивановка Чугуевского района Харьковской области 29 декабря в ДТП погиб 6-месячный ребенок, его 42-летнюю мать госпитализировали.