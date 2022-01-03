Байден та Зеленський провели телефонні переговори: що відомо

Байден та Зеленський провели телефонні переговори: що відомо

Байден наголосив, що в разі вторгення до України РФ отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

Президент США Джо Байден у неділю, 2 січня, провів телефонні переговори із українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Зазначається, що під час перемовин американський очільник чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

"Президент Байден висловив прихильність США, їхніх союзників і партнерів принципу "нічого про вас без вас", - йдеться в заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Окрім того, американський лідер "висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активній дипломатії для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату".

Вказується, що Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Також читайте Відверта та ділова розмова про безпеку: що заявили у Кремлі про переговори президентів США та Росії

"Лідери також висловили підтримку дипломатичним зусиллям, які розпочнуться наступного тижня з двостороннього діалогу про стратегічну стабільність в НАТО через Раду Росія-НАТО та в Організації з безпеки та співробітництва в Європі", - додали у повідомленні.

Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму мікроблозі в Twitter підкреслив, що перша міжнародна розмова року із Джо Байденом "доводить особливий характер" дипломатичних відносин між нашою країною та США.

"Обговорили спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі та недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України", - написав український очільник.

Нагадаємо:

Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.

Раніше російське МЗС оприлюднило , як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.

, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Також президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбудуться у Женеві в січні.