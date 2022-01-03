У Росії масово отруїлися діти в оздоровчому таборі

У Росії масово отруїлися діти в оздоровчому таборі

Неповнолітні постраждали в оздоровчому таборі.

В російському Омську одразу дев'ятеро дітей потрапили до лікарні через отруєння в спортивно-оздоровчому таборі.

Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Кілька сімей 2 січня ввечері відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна", а згодом дев'ятеро неповнолітніх надійшли до медичних установ Омська з ознаками отруєння хлором.

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"Всі вони госпіталізовані, троє з них перебувають у стані середнього ступеня важкості, шість - у легкому стані. Одна жінка залишилася вдома на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що прокуратурою Кіровського округу Омська організовано перевірку за вказаним фактом.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі, у приватній стоматологічній клініці помер 6-річний хлопчик. Зазначається, що медики вирішили ввести хлопчика у загальний наркоз і у нього практично одразу зупинилося дихання.