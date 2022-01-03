У Росії масово отруїлися діти в оздоровчому таборі

Неповнолітні постраждали в оздоровчому таборі.
В російському Омську одразу дев'ятеро дітей потрапили до лікарні через отруєння в спортивно-оздоровчому таборі.
Про це повідомляє російське видання ТАСС.
Кілька сімей 2 січня ввечері відпочивали у спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна", а згодом дев'ятеро неповнолітніх надійшли до медичних установ Омська з ознаками отруєння хлором.
"Всі вони госпіталізовані, троє з них перебувають у стані середнього ступеня важкості, шість - у легкому стані. Одна жінка залишилася вдома на амбулаторному лікуванні", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що прокуратурою Кіровського округу Омська організовано перевірку за вказаним фактом.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі, у приватній стоматологічній клініці помер 6-річний хлопчик. Зазначається, що медики вирішили ввести хлопчика у загальний наркоз і у нього практично одразу зупинилося дихання.