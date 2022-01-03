Українці з "ковідною тисячею" витратили вже 638 млн гривень

Економічний паспорт українця: коли і хто отримає більше 600 тисяч гривень / pixabay.com

Зараз вже 7,3 млн відкритих карток "єПідтримка" в банках

Українці відкрили 7,1 мільйона карток у банках для нарахування виплат за програмою "єПідтримка", понад 6,1 млн вакцинованих громадян подали заявки на отримання тисячі гривень, а на різні послуги витратили вже 638 млн гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Результати лише за три тижні: 7,3 млн — відкритих карток "єПідтримка" в банках, 6,1 млн — заявок на отримання виплат у "Дії", 638 млн грн — вже витратили українці", - зазначив він.

Також він наголосив, що в перші дні 2022 року застосунок отримав позначку в 13 мільйонів унікальних користувачів "Дії", а за 2021 рік кількість користувачів зросла в понад у 5 разів. Нині щоденний приріст нових користувачів — плюс 50-70 тисяч. "Це божевільні темпи зростання навіть для будь-якого технологічного бізнесу", - зазначив Федоров.

У додатку зараз 15 документів та 9 послуг. "Дію" приймають більше 1 800 організацій по всій країні.

На що українці здебільшого витрачають "ковідну" тисячу від Зеленського

Нагадаємо, 19 грудня в Україні стартувала державна програма "єПідтримка" - повністю вакциновані проти коронавірусу громадяни почали отримувати 1000 грн. Витратити ці кошти можна на спортзал, книги, концерти, театри та кінотеатри. А людям від шістдесяти років - ще і на ліки.

Так, подати заявку можна у застосунку "Дія" за допомогою кількох кліків. Скористатися програмою можуть громадяни України старше 18 років за наявності "зеленого" сертифікату у застосунку "Дія".

Як отримати виплату за вакцинацію:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів. Щодня до проєкту приєднуватимуться нові. Відкрити можна буде і онлайн, і офлайн. Отримати гроші на звичайну картку не можна.

Завантажте застосунок "Дія" та авторизуйтесь.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія". Як наголошують: сертифікат із порталу "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря не підходять. Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою.

Отримати COVID-сертифікат у застосунку "Дія" зараз можна як з ID-картою, так і з паспортом-книжкою. Зайдіть до розділу Послуги та виберіть Підтримка.

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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