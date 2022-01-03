Категорія
Гламур
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Коронавірус Гламур Проспорт Леді Рецепти Астрологія Відео Здоров’я Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Війна на Сході Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт Всі автори
Мова сайту
Русская версия

Соломія Вітвіцька показала свою сестру-красуню

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Соломія Вітвіцька показала свою сестру-красуню

instagram.com/solomiyavitvitska

Ведуча вирушила на новорічні свята до Львова.

Зірка каналу 1+1 Соломія Вітвіцька на новорічні свята вирушила до рідного Львова.

Звідти знаменитість активно ділиться фото та відео свого дозвілля. Так, ведуча відвідала місцеві знамениті кав'ярні та ресторани, весело провела час у компанії друзів, а також зустрілася з членами своєї родини.

До речі, на багатьох фото та відео присутня й сестра Вітвіцької Галина. Як розповіла ведуча, вони разом провели 2021-й й гучно зустріли 2022 рік. Дівчата були у ресторані, у якому у новорічний вечір виступав гурт The Hardkiss:

© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska

"Провели 2021 і яскраво зустріли 2022 з сестричкою в компанії The Hardkiss. І нехай цей рік таким і буде: затишним, родинним, але з драйвом та яскравими нотками. І пам’ятайте - що все буде саме так, як ви самі того захочете", - підписала знімки Соломія.

© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska
© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska
© instagram.com/solomiyavitvitska
instagram.com/solomiyavitvitska

Шанувальники, своєю чергою, не стрималися від компліментів на адресу сестричок: "яка сестричка у тебе! Дві красуні", "круті дівчата", "які гарненькі україночки".

Читайте також:

Наступна публікація