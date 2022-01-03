Соломія Вітвіцька показала свою сестру-красуню

Ведуча вирушила на новорічні свята до Львова.

Зірка каналу 1+1 Соломія Вітвіцька на новорічні свята вирушила до рідного Львова.

Звідти знаменитість активно ділиться фото та відео свого дозвілля. Так, ведуча відвідала місцеві знамениті кав'ярні та ресторани, весело провела час у компанії друзів, а також зустрілася з членами своєї родини.

До речі, на багатьох фото та відео присутня й сестра Вітвіцької Галина. Як розповіла ведуча, вони разом провели 2021-й й гучно зустріли 2022 рік. Дівчата були у ресторані, у якому у новорічний вечір виступав гурт The Hardkiss:

instagram.com/solomiyavitvitska

"Провели 2021 і яскраво зустріли 2022 з сестричкою в компанії The Hardkiss. І нехай цей рік таким і буде: затишним, родинним, але з драйвом та яскравими нотками. І пам’ятайте - що все буде саме так, як ви самі того захочете", - підписала знімки Соломія.

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

Шанувальники, своєю чергою, не стрималися від компліментів на адресу сестричок: "яка сестричка у тебе! Дві красуні", "круті дівчата", "які гарненькі україночки".

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