Соломия Витвицкая показала свою сестру-красавицу

Ведущая отправилась на новогодние праздники во Львов.

Звезда канала 1+1 Соломия Витвицкая на новогодние праздники отправилась в родной Львов.

Оттуда знаменитость активно делится фото и видео своего досуга. Так, ведущая посетила местные знаменитые кафе и рестораны, весело провела время в компании друзей, а также встретилась с членами своей семьи.

Кстати, на многих фотографиях и видео присутствует и сестра Витвицкой Галина. Как рассказала ведущая, они вместе провели 2021 год и громко встретили 2022 год. Девушки были в ресторане, в котором в новогодний вечер выступала группа The Hardkiss:

instagram.com/solomiyavitvitska

"Провели 2021 год и ярко встретили 2022 год с сестричкой в компании The Hardkiss. И пусть этот год таким и будет: уютным, семейным, но с драйвом и яркими нотками. И помните — что все будет именно так, как вы сами того захотите", – подписала снимки Соломия.

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

instagram.com/solomiyavitvitska

Поклонники, в свою очередь, не удержались от комплиментов в адрес сестер: "какая сестричка у тебя! Две красавицы", "крутые девушки", "какие хорошенькие украиночки".

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