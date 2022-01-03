Вблизи Киева горит многоэтажный отель

На месте работают спасатели.

Вблизи Киева в городе Вышгород загорелся многоэтажный отель, падает крыша здания.

Об этом сообщают местные, ведущие прямую трансляцию с места происшествия в одном из пабликов в Фейсбуке.

Как видно из трансляции, на месте работают уже 7 машины спасателей, по всей видимости бригады прибыли из соседнего Сухолучья. Ликвидация пожара продолжается. Воду для тушения используют из озера, расположенного на территории комплекса.

Как предварительно стало известно ТСН, жертв нет.

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