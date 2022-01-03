Поблизу Києва палає багатоповерховий готель

На місці працюють рятувальники

Поблизу Києва у місті Вишгород зайнявся багатоповерховий готель, падає дах будівлі.

Про це повідомляють місцеві, які ведуть пряму трансляцію із місця події в одному із пабліків у Фейсбуці.

Як видно із трансляції на місці працюють вже 7 машини рятувальників, як видно бригади прибули із сусіднього Сухолучча. Ліквідація пожежі триває. Воду для гасіння використовують із озера, що розташоване на території комплексу.

Як попередньо стало відомо ТСН, жертв немає.

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