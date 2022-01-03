Смертельне святкування: у Росії феєрверк вбив підполковника поліції

Чоловік помер на місці.

У Рязанській області підполковник поліції, який приїхав з Москви відсвяткувати Новий рік, трагічно загинув.

Про це пише видання “Известия”.

За інформацією видання, 37-річний Павло С. святкував Новий рік у компанії знайомих. Під час запуску святкового феєрверку один із залпів влучив у голову чоловікові. Від травми він помер на місці.

Одна з приятельок чоловіка повідомила до поліції про трагедію. З місця загибелі було вилучено батарею феєрверку.

За цим фактом проводиться дослідча перевірка. У загиблого залишився дев'ятирічний син.

В Одесі горів кіоск, у якому, ймовірно, торгували петардами і феєрверками

Нагадаємо, у Запоріжжі 13-річного хлопця госпіталізували через вибух петарди.

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