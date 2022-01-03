Росія готується провести навчання ядерних сил на початку січня

На навчаннях збираються відпрацювати удари міжконтинентальною балістичною ракетою.
На початку 2022 року РФ проведе навчання стратегічних ядерних сил, хоч 10 січня мають відбутися переговори США і Росії, на яких обговорять Україну.
Про це повідомляють РосЗМІ.
"Навчання „Грім“ за участю російської ядерної тріади заплановані на початок 2022 року", — йдеться в повідомленні.
Вони відбудуться на тлі майбутніх переговорів Росії та НАТО щодо !гарантій безпеки.
Зазвичай в рамках цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.
Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки дальньої авіації ВКС РФ.
Нагадаємо:
- Президент Джо Байден розмовляв телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. Голова американської держави закликав Росію до деескалації напруженості з Україною.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі скоординували свої дії у випадку нової агресії Росії проти України.
- Раніше російське МЗС оприлюднило так званий проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур.
- Також президенти Росії Володимир Путін та США Джо Байден домовилися, що переговори щодо безпеки відбудуться у Женеві в січні.