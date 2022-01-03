Росія готується провести навчання ядерних сил на початку січня

Росія готується провести навчання ядерних сил на початку січня

На навчаннях збираються відпрацювати удари міжконтинентальною балістичною ракетою.

На початку 2022 року РФ проведе навчання стратегічних ядерних сил, хоч 10 січня мають відбутися переговори США і Росії, на яких обговорять Україну.

Про це повідомляють РосЗМІ.

"Навчання „Грім“ за участю російської ядерної тріади заплановані на початок 2022 року", — йдеться в повідомленні.

Вони відбудуться на тлі майбутніх переговорів Росії та НАТО щодо !гарантій безпеки.

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Зазвичай в рамках цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії.

Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки дальньої авіації ВКС РФ.

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