ДТП в Одесі: водій влетів у дві машини та збив стовпи

ДТП в Одесі: водій влетів у дві машини та збив стовпи

У поліції кажуть, що кермувальник перебував у нетверезому стані.

У Приморському районі водій машини BMW не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

Про це повідомили у патрульній поліції Одеської області.

Сьогодні вночі на перехресті вулиць Базарної та Рішельєвської водій не впорався з керування та зіткнувся з автомобілем “ВАЗ 11193”, після продовжив рух по інерції та скоїв наїзд на припаркований автомобіль Opel й два стовпи електромережі.

За даними правоохоронців, 24-річний водій автівки BMW керував авто з явними ознаками алкогольного сп'яніння. До лікарні доправлені водій та пасажир BMW. На місці події працював слідчий.

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Нагадаємо, у Черкаської області сталась ДТП, у якій загинув чоловік. Ще четверо людей отримали травми.

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