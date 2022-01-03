ДТП в Одессе: водитель влетел в две машины и сбил столбы

В полиции говорят, что водитель находился в нетрезвом состоянии.
В Приморском районе водитель машины BMW не справился с управлением и совершил ДТП.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Сегодня ночью на перекрестке улиц Базарной и Ришельевской водитель не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 11193", после продолжил движение по инерции и совершил наезд на припаркованный автомобиль Opel и два столба электросети.
По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля BMW управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. В больницу доставлен водитель и пассажир BMW. На месте происшествия работал следователь.
Напомним, в Черкасской области произошло ДТП, в котором погиб мужчина. Еще четыре человека получили травмы.
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