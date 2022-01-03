День ангела 4 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 4 января: кого поздравлять с именинами в этот день

4 января именины празднуют носители трех имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинами.

День ангела (именины) 4 января празднуют: Анастасия, Дмитрий и Федор.

Мужские именины

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботливый к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Анастасия

С греческого языка имя Анастасия означает "возвращенная к жизни". Анастасия противоречива, склонна к быстрому изменению настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальна и доверчива, однако вместе с тем – семейно-ориентированный человек. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая супруга.

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