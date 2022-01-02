Понад 20 днів боролась за життя: у Луцьку померла жінка, яку на переході збив 16-річний водій

Жінка через ДТП отримала тяжкі травми.
У Луцьку в лікарні 2 січня померла 39-річна жінка, яку 12 грудня 2021 року збив 16-річний водій на пішохідному переході.
Про це повідомляють ІА "Волинські новини". Смерть жінки також підтвердив завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин.
Жінка померла у лікарні 2 січня о 7:00. У неї залишилось двоє маленьких дітей.
Нагадаємо:
- У Луцьку біля торгового центру автівка в'їхала у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. В результаті зіткнення постраждали 6 людей, а 16-річного водія, який їздив без прав на батьківському авто, затримали правоохоронці.
- Найбільше в аварії постраждали 39-річна жінка та її 5-річний син.
- Суд відправив 16-річного водія під цілодобовий домашній арешт.
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