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Понад 20 днів боролась за життя: у Луцьку померла жінка, яку на переході збив 16-річний водій

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Понад 20 днів боролась за життя: у Луцьку померла жінка, яку на переході збив 16-річний водій

Волинські новини

Жінка через ДТП отримала тяжкі травми.

У Луцьку в лікарні 2 січня померла 39-річна жінка, яку 12 грудня 2021 року збив 16-річний водій на пішохідному переході

Про це повідомляють ІА "Волинські новини". Смерть жінки також підтвердив завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин. 

Жінка померла у лікарні 2 січня о 7:00. У неї залишилось двоє маленьких дітей. 

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