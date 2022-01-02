Понад 20 днів боролась за життя: у Луцьку померла жінка, яку на переході збив 16-річний водій

Понад 20 днів боролась за життя: у Луцьку померла жінка, яку на переході збив 16-річний водій

Жінка через ДТП отримала тяжкі травми.

У Луцьку в лікарні 2 січня померла 39-річна жінка, яку 12 грудня 2021 року збив 16-річний водій на пішохідному переході.

Про це повідомляють ІА "Волинські новини". Смерть жінки також підтвердив завідувач реанімаційного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Павло Гащишин.

Жінка померла у лікарні 2 січня о 7:00. У неї залишилось двоє маленьких дітей.

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