Молодик 2 січня 2022: ефективні ритуали та обряди

Молодик можна порівняти з сонячним затемненням, але буває він частіше і менш ефектний.
Увечері 2 січня над Землею зійде перший молодик цього року. Фахівці вважають, що разом із молодим місяцем у житті людини розпочнеться приріст всього, чого йому не вистачає. Тому розглянемо ритуали та обряди, які езотерики рекомендують проводити під час молодика.
Молодик: що це
Молодий місяць — це фаза Місяця, за якої її еліптична довгота така ж, як у Сонця. Сам місяць при молодому місяці не видно на нічному небі, оскільки він у цей час дуже близький до Сонця на небесній сфері й одночасно повернений до нас нічною стороною.
Молодик: ритуалістика
Цікаво, що в молодик розпочинаються єврейський Новий рік та китайський (японський, корейський, в'єтнамський) Новий рік 60-річного циклу. У неоязичницькій релігії під назвою Вікка в повний місяць і молодик відзначається свято есбат.
Молодик: астрологія та езотерика
Ця астрономічна подія знаменує початок місячного місяця, отже, і нового життєвого циклу.
Езотерики вважають, що молодик можна порівняти із сонячним затемненням, але буває він частіше і менш ефектний. Побачити молодий Місяць можна лише через певний час після його народження.
Молодий місяць 2 січня 2022: дієві ритуали та обряди
- Ритуал із водою
До наповненої ключовою або мінеральною водою склянки слід покласти монетки із сріблястим відтінком і залишити на підвіконні на ніч, а вранці цією водою вмитися. У цей момент потрібно думати про силу місяця, яка вам допоможе.
- Обряд на судженого
Візьміть чистий аркуш паперу та напишіть на ньому якості, які ви бажаєте бачити у своєму майбутньому партнерові. Після заходу сонця вирушайте на вулицю в безлюдне місце і, дивлячись на небо, уявляйте там Місяць. Залиште аркуш паперу біля дерев, вирушайте додому і нікому не розповідайте про виконане. Далі всесвіт має вам допомогти.
- Ритуал для грошей
Покладіть на стіл білу та зелену свічки на відстані близько п'ятнадцяти сантиметрів одна від одної. Себе асоціюйте з білою свічкою, тоді як зелена має для вас уособлювати гроші. Запаліть від одного сірника свічки, спочатку білу, далі зелену. За деякий час загасіть їх і сховайте до таємного місця. Це необхідно повторювати 14 днів поспіль — до повного місяця, наближаючи щодня свічки одну до одної на один сантиметр. Щойно вони стикнуться, обв'яжіть їх стрічкою зеленого кольору і зберігайте у будинку, як талісман.
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