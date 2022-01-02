Синоптики прогнозують потенційно небезпечні погодні умови.

Сьогодні, 2 січня, в Одеській області оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру, 15-17 метрів за секунду.

Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

Також читайте Негода в Одеській області: фури злітають зі слизької дороги

Так, у місті буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів за секунду, вночі та вранці пориви 15-17 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень 1-3°С тепла. На автошляхах області місцями ожеледиця.

Негода в Україні: щонайменше 14 областей України другу добу розчищають наслідки хуртовин

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 2 січня, температура повітря підніметься до +6 градусів тепла вдень.

Читайте також: