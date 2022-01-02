Синоптики прогнозують потенційно небезпечні погодні умови.
Сьогодні, 2 січня, в Одеській області оголосили штормове попередження. Очікуються пориви північно-західного вітру, 15-17 метрів за секунду.
Про це повідомили в пресслужбі міської ради.
Так, у місті буде хмарно із проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 метрів за секунду, вночі та вранці пориви 15-17 метрів за секунду.
Температура вночі та вдень 1-3°С тепла. На автошляхах області місцями ожеледиця.
Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 2 січня, температура повітря підніметься до +6 градусів тепла вдень.
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