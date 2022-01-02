Молодик 2 січня 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

Молодик 2 січня 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

У молодик завершується старе і починається нове, це час змін.

2 січня о 20:36 за Києвом відбудеться перший молодик року в астрологічному знаку зодіаку Козеріг.

Вважається, що все, що зроблено цього дня на перспективу, обов'язково принесе плоди.

2 січня 2022 року трапляється перший молодик року, який активує наші цілі та завдання. Але оскільки ще триває період ретроградної Венери, то із загадуванням бажань треба почекати. Водночас молодик — це гарний період, щоб не поспішати і все добре обміркувати.

Молодик: що це

Астрономічний місяць починає місячний місяць і триває до моменту, коли Місяць вступає в першу чверть — це з першого по другий місячний день. У момент настання молодика Місяць не видно. Поява маленького місячного серпу можна побачити через дві доби після астрономічного молодика.

Молодик: астрологія та езотерика

Фахівці вважають, що молодик — чудовий час для планування. Бажано знайти відокремлений час, щоб скласти план дій на весь рік, а також зосередитись на завершенні тих справ, які тягнуться з минулого року.

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Також вважається, що все, що зроблено в молодик на перспективу, обов'язково дасть плоди. Саме в цей час людина здатна змінити свою долю, залучити до неї щастя та достаток. У молодик завершується старе і починається нове, це час змін.

Молодик 2 січня 2022 в Козорізі

Астрологи заявляють, що в молодик у Козорізі краще утриматися від робіт із рослинами, бо висока ймовірність вчинення незворотних помилок. У цей час можливі будь-які роботи з ґрунтом без рослин: підготовка ґрунту для пересадки рослин, перекопування, розпушування землі під нові посадки, у тому числі із закладенням мінеральних добрив.

У цей період небажано поводитися легковажно. Потрібно стати більш відповідальними та дисциплінованими.

Молодик 2 січня 2022: що потрібно робити

переглянути свої погляди життя;

переоцінити цінності, життєві орієнтири;

виявити помилки та прорахунки;

пробачити кривдникам;

відпустити минулі страхи та тривоги;

очистити голову;

гуляти біля води;

пити багато води;

приймати ванну чи душ;

обміркувати свої подальші плани та бажання;

сходити з дітьми у парк чи кіно;

піти в гості до батьків, бабусь та інших родичів;

приготувати смачний обід;

зіграти всією сім'єю у настільну гру;

зателефонувати близьким людям;

зробити прибирання;

розібрати шафи.

Молодик 2 січня 2022: що категорично заборонено робити

не можна потурати бажанню з'ясовувати стосунки;

відмовитися від спонтанних витрат;

не йти на поводу у миттєвих забаганок;

ризикувати.

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