Молодик 2 січня 2022: що потрібно робити і що категорично заборонено

У молодик завершується старе і починається нове, це час змін.
2 січня о 20:36 за Києвом відбудеться перший молодик року в астрологічному знаку зодіаку Козеріг.
Вважається, що все, що зроблено цього дня на перспективу, обов'язково принесе плоди.
2 січня 2022 року трапляється перший молодик року, який активує наші цілі та завдання. Але оскільки ще триває період ретроградної Венери, то із загадуванням бажань треба почекати. Водночас молодик — це гарний період, щоб не поспішати і все добре обміркувати.
Молодик: що це
Астрономічний місяць починає місячний місяць і триває до моменту, коли Місяць вступає в першу чверть — це з першого по другий місячний день. У момент настання молодика Місяць не видно. Поява маленького місячного серпу можна побачити через дві доби після астрономічного молодика.
Молодик: астрологія та езотерика
Фахівці вважають, що молодик — чудовий час для планування. Бажано знайти відокремлений час, щоб скласти план дій на весь рік, а також зосередитись на завершенні тих справ, які тягнуться з минулого року.
Також вважається, що все, що зроблено в молодик на перспективу, обов'язково дасть плоди. Саме в цей час людина здатна змінити свою долю, залучити до неї щастя та достаток. У молодик завершується старе і починається нове, це час змін.
Молодик 2 січня 2022 в Козорізі
Астрологи заявляють, що в молодик у Козорізі краще утриматися від робіт із рослинами, бо висока ймовірність вчинення незворотних помилок. У цей час можливі будь-які роботи з ґрунтом без рослин: підготовка ґрунту для пересадки рослин, перекопування, розпушування землі під нові посадки, у тому числі із закладенням мінеральних добрив.
У цей період небажано поводитися легковажно. Потрібно стати більш відповідальними та дисциплінованими.
Молодик 2 січня 2022: що потрібно робити
- переглянути свої погляди життя;
- переоцінити цінності, життєві орієнтири;
- виявити помилки та прорахунки;
- пробачити кривдникам;
- відпустити минулі страхи та тривоги;
- очистити голову;
- гуляти біля води;
- пити багато води;
- приймати ванну чи душ;
- обміркувати свої подальші плани та бажання;
- сходити з дітьми у парк чи кіно;
- піти в гості до батьків, бабусь та інших родичів;
- приготувати смачний обід;
- зіграти всією сім'єю у настільну гру;
- зателефонувати близьким людям;
- зробити прибирання;
- розібрати шафи.
Молодик 2 січня 2022: що категорично заборонено робити
- не можна потурати бажанню з'ясовувати стосунки;
- відмовитися від спонтанних витрат;
- не йти на поводу у миттєвих забаганок;
- ризикувати.
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