Єгипет накрив природний апокаліпсис: у Мережі показали, як це було

Незвичайне для країни природне явище спостерігають місцеві та туристи.
У перший день 2022 року у Єгипті випав сніг із градом. Чимало клопоту негода завдала як місцевим жителям, так і туристам. Як зазначається, сніг супроводжувався зливою, що тривала кілька годин. А град був завбільшки з голубине яйце. Талий сніг та велика кількість води на вулицях міста ускладнили рух.
У метеобюро Єгипту зазначили, що провінція Червоне море опинилася під впливом атмосферного фронту, що викликало сильні зливи у більшості міст регіону.
Крім того, через негоду влада кількох провінцій в Єгипті, зокрема Асьют і Червоне море, а також міста Шарм-ель-Шейх оголосила про закриття шкіл 2 січня. Людей закликали триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліхтарних стовпів.
За останніми даними, негода вбила трьох людей. Один із загиблих — чоловік із провінції Кафр-еш-Шейх, він торкнувся мокрих дротів, внаслідок чого його вдарило електричним струмом. Ще одна людина загинула в аварії на слизькій дорозі. Третього загиблого витягли з-під завалів двоповерхового будинку, який звалився після дощу в Олександрії.
Зазвичай у грудні в Єгипті сприятлива погода, і саме цей період славиться найбільшим потоком туристів, які бажають зустріти Новий рік у теплі та на відпочинку. 2022 року негода зіпсувала плани відпочивальників. Наразі тут вітряно та прохолодно.
Востаннє сніг у Єгипті фіксували 2013 року.
Користувачі соціальних мереж діляться відео із запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами та пляжем. Журналіст Осман Пашаєв розповів, що в одному з готелів Шарм-ель-Шейха за годину залило балкони усіх номерів.
الغردقة اليوم ❄️✌️❤️— أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022
اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/vvf0ajDaEC
الغردقة اليوم ❄️✌️❤️— أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022
اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/vvf0ajDaEC
الغردقة اليوم ❄️✌️❤️— أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022
اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/7XQNCmapY9
في أول أيام العام الجديد... الثلوج تكسو شوارع مدينة الغردقة ❄️️⛄️— تطبيق زاجل (@AppZagel) January 2, 2022
وشهدت المدينة أيضًا، سقوط الأمطار الغزيرة بكثافة عالية والتي استمرت لفترات متواصلة تسببت فيها في إغراق الشوارع المختلفة.#مصر #الشتاء #الغردقة #الطقس pic.twitter.com/mjK7hg50iX