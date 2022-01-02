Єгипет накрив природний апокаліпсис: у Мережі показали, як це було

Єгипет накрив природний апокаліпсис: у Мережі показали, як це було

Незвичайне для країни природне явище спостерігають місцеві та туристи.

У перший день 2022 року у Єгипті випав сніг із градом. Чимало клопоту негода завдала як місцевим жителям, так і туристам. Як зазначається, сніг супроводжувався зливою, що тривала кілька годин. А град був завбільшки з голубине яйце. Талий сніг та велика кількість води на вулицях міста ускладнили рух.

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У метеобюро Єгипту зазначили, що провінція Червоне море опинилася під впливом атмосферного фронту, що викликало сильні зливи у більшості міст регіону.

Крім того, через негоду влада кількох провінцій в Єгипті, зокрема Асьют і Червоне море, а також міста Шарм-ель-Шейх оголосила про закриття шкіл 2 січня. Людей закликали триматися якомога далі від дерев, рекламних щитів та ліхтарних стовпів.

За останніми даними, негода вбила трьох людей. Один із загиблих — чоловік із провінції Кафр-еш-Шейх, він торкнувся мокрих дротів, внаслідок чого його вдарило електричним струмом. Ще одна людина загинула в аварії на слизькій дорозі. Третього загиблого витягли з-під завалів двоповерхового будинку, який звалився після дощу в Олександрії.

Зазвичай у грудні в Єгипті сприятлива погода, і саме цей період славиться найбільшим потоком туристів, які бажають зустріти Новий рік у теплі та на відпочинку. 2022 року негода зіпсувала плани відпочивальників. Наразі тут вітряно та прохолодно.

Востаннє сніг у Єгипті фіксували 2013 року.

Користувачі соціальних мереж діляться відео із запорошеними снігом вулицями курорту, пальмами та пляжем. Журналіст Осман Пашаєв розповів, що в одному з готелів Шарм-ель-Шейха за годину залило балкони усіх номерів.

الغردقة اليوم ❄️✌️❤️



اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/vvf0ajDaEC — أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022

الغردقة اليوم ❄️✌️❤️



اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/vvf0ajDaEC — أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022

الغردقة اليوم ❄️✌️❤️



اجمل بلاد الكون مصر pic.twitter.com/7XQNCmapY9 — أنا بنت الدوله ⚔ ✌ (@love1_egypt) January 2, 2022