Єгипет завалило снігом: троє людей загинули, влада оголосила НС 

Через негоду закривають школи.

У шести провінціях Єгипту через негоду загинули троє людей. Сніг супроводжувався проливним дощем, що тривав кілька годин.

Про це повідомляє "ИТАР-ТАСС" із посиланням на офіційного представника МОЗ Єгипту Хусама Абдель Гаффара.

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Влада оголосила режим надзвичайної ситуації (НС), навчання у школах скасували.

Один із загиблих — чоловік із провінції Кафр-еш-Шейх, він торкнувся мокрих дротів, внаслідок чого його вдарило електричним струмом. Ще одна людина загинула в аварії на слизькій дорозі. Третього загиблого витягли з-під завалів двоповерхового будинку, який звалився після дощу в Олександрії.

Нагадаємо, у перший день 2022 року на популярному єгипетському курорті Хургада, розташованому на Червоному морі, випав сніг і град. Талий сніг та велика кількість води на вулицях міста ускладнили рух. А журналіст Осман Пашаєв розповів, що в одному з готелів Шарм-ель-Шейха за годину залило балкони всіх номерів.

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