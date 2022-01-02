Єгипет завалило снігом: троє людей загинули, влада оголосила НС 

Через негоду закривають школи.
У шести провінціях Єгипту через негоду загинули троє людей. Сніг супроводжувався проливним дощем, що тривав кілька годин.
Про це повідомляє "ИТАР-ТАСС" із посиланням на офіційного представника МОЗ Єгипту Хусама Абдель Гаффара.
Влада оголосила режим надзвичайної ситуації (НС), навчання у школах скасували.
Hurghada Today #egyptscoop #snow #hurghada #الغردقة pic.twitter.com/IhvyXi3iWi— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) January 1, 2022
Один із загиблих — чоловік із провінції Кафр-еш-Шейх, він торкнувся мокрих дротів, внаслідок чого його вдарило електричним струмом. Ще одна людина загинула в аварії на слизькій дорозі. Третього загиблого витягли з-під завалів двоповерхового будинку, який звалився після дощу в Олександрії.
Egyptian Hurghada was attacked by snow and hail today#storm #hurricane #hail #hailstorm #granizo #granizada pic.twitter.com/Ju2nGBrBHe— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 1, 2022
Нагадаємо, у перший день 2022 року на популярному єгипетському курорті Хургада, розташованому на Червоному морі, випав сніг і град. Талий сніг та велика кількість води на вулицях міста ускладнили рух. А журналіст Осман Пашаєв розповів, що в одному з готелів Шарм-ель-Шейха за годину залило балкони всіх номерів.
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