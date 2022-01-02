Египет завалило снегом: три человека погибли, власти объявили ЧС

Из-за непогоды закрывают школы.
В шести провинциях Египта из-за непогоды погибли три человека. Снег сопровождался проливным дождем, продолжавшимся несколько часов.
Об этом сообщает "ИТАР-ТАСС" со ссылкой на официального представителя Минздрава Египта Хусама Абдель Гаффара.
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации, учебу в школах отменили.
Hurghada Today #egyptscoop #snow #hurghada #الغردقة pic.twitter.com/IhvyXi3iWi— Egypt Scoop (@Egypt_Scoop) 1 января 2022
Один из погибших — мужчина из провинции Кафр-эш-Шейх, он коснулся мокрых проводов, в результате чего его ударило электрическим током. Еще один человек погиб в аварии на скользкой дороге. Третьего погибшего вытащили из-под завалов двухэтажного дома, рухнувшего после дождя в Александрии.
Egyptian Hurghada был атакован за днем и тряпьем #storm #hurricane #hail #hailstorm #granizo #granizada pic.twitter.com/Ju2nGBrBHe– Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 1, 2022
Напомним, в первый день 2022 года на популярном египетском курорте Хургада, расположенном на Красном море, выпал снег и град. Талый снег и большое количество воды на улицах города осложнили движение. А журналист Осман Пашаев рассказал, что в одной из гостиниц Шарм-эль-Шейха за час залило балконы всех номеров.
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