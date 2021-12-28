Специалисты назвали первые признаки заболевания "Омикроном"

Людям следует обратить внимание на хрипоту в голосе.

Хрипота в голосе может быть первым признаком заболевания омикрон-штаммом COVID-19, заявил директор крупнейшей в Южно-Африканской Республике (ЮАР) медицинской страховой компании Discovery Health Райан Роуч.

Об этом сообщает The Sun.

По его словам, этот симптом может проявиться еще до того, как у пациента могут быть выявлены другие, более серьезные признаки заражения.

Чаще всего хрипоту в голосе сопутствует першение в горле. Другими признаками инфицирования омикрон-штаммом могут быть сухой кашель, заложенность носа и болезненные ощущения в пояснице.

Коронавирус в мире: в Германии и Греции усиливают карантин из-за распространения штамма "Омикрон"

Напомним, "Омикрон" обнаружили уже в более чем 100 странах мира. ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".

Между тем, из-за распространения штамма "Омикрон" в мире отменили уже более 8 тысяч авиарейсов. Больше всего от отмены рейсов пострадали Соединенные Штаты и Китай.

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