Спеціалісти назвали перші ознаки захворювання "Омікроном"

Людям варто звернути увагу на хрипоту у голосі.
Хрипота в голосі може бути першою ознакою захворювання на омікрон-штам COVID-19, заявив директор найбільшої в Південно-Африканській Республіці (ПАР) медичної страхової компанії Discovery Health Райан Роуч.
Про це повідомляє The Sun.
З його слів, цей симптом може проявитися ще до того, як у пацієнта можуть бути виявлені інші, серйозніші ознаки зараження.
Найчастіше хрипоту у голосі супроводжує першіння у горлі. Іншими ознаками інфікування омікрон-штамом можуть бути сухий кашель, закладеність носа та хворобливі відчуття у попереку.
Нагадаємо, "Омікрон" виявили уже більше ніж у 100 країнах світу. ВООЗ повідомляє про переконливі докази того, що "Омікрон" заразніший, ніж "Дельта".
Тим часом через поширення штаму "Омікрон" у світі скасували вже понад 8 тисяч авіарейсів. Найбільше від скасування рейсів постраждали Сполучені Штати та Китай.
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