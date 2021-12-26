Авіакомпанії тисячами скасовують рейси через пандемію

Лише за останні дні було скасовано до шести тисяч рейсів.

Протягом останніх кількох днів, від 24 грудня, у світі було скасовано до шести тисяч авіарейсів. Лише в неділю, 26 грудня, за даними ресурсу Flightaware, було скасовано 1,5 тис. рейсів.

Усе – через закриття кордонів окремих країн та посилення карантинних вимог до пасажирів через пандемію COVID-19, зокрема через стрімке поширення нового штаму "Омікрон". Водночас чимало пілотів та членів екіпажу заразилися коронавірусом чи контактували з хворими. А тому пішли на самоізоляцію, а заміну їм не знайшли. Про це повідомляє італійський телеканал TGcom24.

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Масове скасування авіарейсів очікується і в понеділок, 27 грудня.

Тим часом німецький авіаперевізник Lufthansa нарікає на значне скорочення пасажиропотоку через пандемію. Тож взимку планує скоротити до 10% своїх рейсів – 33 тисячі. Про це пише Deutsche Welle. Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор сказав, що різко скоротилася кількість бронювань квитків на період від середини січня до лютого.

"Нам не вистачає пасажирів на наших внутрішніх ринках у Німеччині, Швейцарії, Австрії та Бельгії, бо ці країни найбільше постраждали від хвилі пандемії", - зазначив Шпор виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Керівник авіакомпанії уточнив, що Lufthansa виконувала лише 60% рейсів порівняно з передпандемічним 2019 роком, із "приблизно половиною" пасажирів.

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