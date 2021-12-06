Wizz Air скасував низку рейсів з українських міст: перелік

Рейси скасували від січня до березня 2022 року.
Угорський лоукостер Wizz Air скасував низку рейсів з українських міст на зимовий період у 2021-2022 роках.
Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.
Як свідчить аналіз системи бронювання перевізника, авіакомпанія Wizz Air скасувала 20 напрямків з України у період від січня до березня 2022 року.
Скасовано частину рейсів з таких міст, як:
- Київ,
- Львів,
- Одеса,
- Харків
- Запоріжжя.
З Києва з середини січня і до березня Wizz Air припинить виконання рейсів в Салоніки, Венецію, Неаполь, Нюрнберг та Катовіце. Зі Львова скасовані рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт. З Харкова – Рим, Відень, Дортмунд, з Одеси – Абу-Дабі та Будапешт, з Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт. Крім того, не буде виконуватися жодного рейсу із Запоріжжя та з Одеси (окрім рейсу Одеса – Абу-Дабі, який планують відновити від 10 лютого).
Перелік та період скасування рейсів Wizz Air:
- Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня
- Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня
- Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня
- Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня
- Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня
- Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня
- Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня
- Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня
- Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня
- Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого
- Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня
- Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня
- Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня
- Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня
- Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого
- Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого
- Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня
- Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня
- Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня
- Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня
Як повідомляли раніше, Wizz Air запустить 26 нових рейсів з України.
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