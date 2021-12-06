Wizz Air отменил ряд рейсов из украинских городов: список

Рейсы отменили с января по март 2022 года.
Венгерский лоукостер Wizz Air отменил ряд рейсов из украинских городов на зимний период в 2021-2022 годах.
Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, авиакомпания Wizz Air отменила 20 направлений из Украины в период с января по март 2022 года.
Отменена часть рейсов из таких городов, как:
- Киев,
- Львов,
- Одесса,
- Харьков
- Запорожье.
Из Киева с середины января до марта Wizz Air прекратит выполнение рейсов в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт, из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт. Кроме того, не будет выполняться ни один рейс из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируется возобновить от 10 февраля ).
Список и период отмены рейсов Wizz Air:
- Киев – Салоники – с 10 января по 9 марта
- Киев – Венеция (Тревизо) – с 9 января по 11 марта
- Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта
- Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта
- Киев – Катовице – с 10 января по 10 марта
- Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта
- Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта
- Львов – Рим – с 10 января по 8 марта
- Львов – Вильнюс – с 10 января по 8 марта
- Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля
- Львов – Братислава – с 11 января по 27 марта
- Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта
- Харьков – Вена – с 10 января по 8 марта
- Харьков – Рим – с 13 января по 12 марта
- Харьков – Дортмунд – с 4 января по 24 февраля
- Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля
- Одесса – Будапешт – с 9 января по 26 марта
- Запорожье – Вроцлав – с 14 января по 27 марта
- Запорожье – Катовице – с 15 января по 6 марта
- Запорожье – Будапешт – с 11 января по 27 марта
Как сообщалось ранее, Wizz Air запустит 26 новых рейсов из Украины.
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