Wizz Air отменил ряд рейсов из украинских городов: список

Рейсы отменили с января по март 2022 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил ряд рейсов из украинских городов на зимний период в 2021-2022 годах.

Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

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Как свидетельствует анализ системы бронирования перевозчика, авиакомпания Wizz Air отменила 20 направлений из Украины в период с января по март 2022 года.

Отменена часть рейсов из таких городов, как:

Киев, Львов, Одесса, Харьков Запорожье.

Из Киева с середины января до марта Wizz Air прекратит выполнение рейсов в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт, из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт. Кроме того, не будет выполняться ни один рейс из Запорожья и из Одессы (кроме рейса Одесса – Абу-Даби, который планируется возобновить от 10 февраля ).

Список и период отмены рейсов Wizz Air:

Киев – Салоники – с 10 января по 9 марта

– с 10 января по 9 марта Киев – Венеция (Тревизо) – с 9 января по 11 марта

(Тревизо) – с 9 января по 11 марта Киев – Неаполь – с 11 января по 27 марта

– с 11 января по 27 марта Киев – Нюрнберг – с 9 января по 11 марта

– с 9 января по 11 марта Киев – Катовице – с 10 января по 10 марта

– с 10 января по 10 марта Львов – Милан (Мальпенса) – с 14 января по 5 марта

(Мальпенса) – с 14 января по 5 марта Львов – Неаполь – с 10 января по 5 марта

– с 10 января по 5 марта Львов – Рим – с 10 января по 8 марта

– с 10 января по 8 марта Львов – Вильнюс – с 10 января по 8 марта

– с 10 января по 8 марта Львов – Мемминген – с 10 января по 26 февраля

– с 10 января по 26 февраля Львов – Братислава – с 11 января по 27 марта

– с 11 января по 27 марта Львов – Будапешт – с 17 января по 12 марта

– с 17 января по 12 марта Харьков – Вена – с 10 января по 8 марта

– с 10 января по 8 марта Харьков – Рим – с 13 января по 12 марта

– с 13 января по 12 марта Харьков – Дортмунд – с 4 января по 24 февраля

– с 4 января по 24 февраля Одесса – Абу-Даби – с 10 января по 9 февраля

– с 10 января по 9 февраля Одесса – Будапешт – с 9 января по 26 марта

– с 9 января по 26 марта Запорожье – Вроцлав – с 14 января по 27 марта

– с 14 января по 27 марта Запорожье – Катовице – с 15 января по 6 марта

– с 15 января по 6 марта Запорожье – Будапешт – с 11 января по 27 марта

Как сообщалось ранее, Wizz Air запустит 26 новых рейсов из Украины.

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