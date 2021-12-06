У королевы Елизаветы II случилось горе

Это уже вторая потеря для королевы Елизаветы II за этот год.

На 102 году жизни скончалась фрейлина Ее Величества, британская аристократка Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская. Она служила королеве Елизавете II 69 лет.

Герцогиня начала работу в королевском доме в 1953 году в качестве хозяйки спальни, а в 1966 начала службу в качестве правительницы гардеробной королевы. Она сопровождала ее в заграничных поездках, когда Елизавета II еще путешествовала и была одной из ее самых близких и преданных подруг. Елизавета II даже крестила третьего ребенка фрейлины, дочь Вирджинию Мэри Элизабет, в 1954 году.

Королева Елизавета II и Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская / Getty Images

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Она была старшей дамой и отвечала за одежду и украшения королевы, а также за организацию графика посещения фрейлин и выполнение различных обязанностей на государственных церемониях, сообщает Hello!

Была награждена Королевским Викторианским орденом (командор) на Новогодних празднествах 1965 года, позже повышена до Дамы-Командора на Новогодних празднествах 1970 года и Большого Креста Дамы в День Рождения королевы 1980 года.

Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская / Getty Images

Напомним, в апреле 2021 года ушел из жизни муж королевы Елизаветы II – принц Филипп, герцог Эдинбургский. Он не дожил до своего 100-летие всего три месяца.

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