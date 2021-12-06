Деньги спрятала в Кодексе об админправонарушениях: экс-главе районного суда объявили приговор за взятку

Деньги спрятала в Кодексе об админправонарушениях: экс-главе районного суда объявили приговор за взятку

За закрытие дела об административном правонарушении судья потребовала 5 тысяч гривен.

В понедельник, 6 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины объявила приговор, которым бывшая глава одного из районных судов Херсонской области приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщили на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как было установлено в ходе досудебного расследования, в апреле 2018 года председатель суда пообещала нарушителю закрыть административное дело против него за 5 тысяч гривен. В случае отказа за совершенное админправонарушение мужчина должен был бы заплатить штраф в размере от 16 до 32 тысяч гривен.

"После получения средств, которые она спрятала в Кодекс об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства. Судья разоблачена на "горячем", сразу после получения ею оговоренной суммы”, — говорится в сообщении.

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Коллегия судей ВАСУ признала экс-судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначила наказание — 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

Напомним, ранее в Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко. В полиции говорят о самоубийстве, но адвокат Зинченко уверяет, что его застрелили.

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