Wizz Air приостановит несколько рейсов из Польши в Украину — список

Wizz Air приостановит несколько рейсов из Польши в Украину — список

Официального объяснения компании по приостановке ряда рейсов из Польши пока нет.

Венгерский лоукостер Wizz Air отменил ряд рейсов из Польши зимой, в этом списке есть Украина.

Об этом сообщает fly4free.pl.

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Как говорится на сайте портала, из системы бронирования авиакомпании на зиму исчезло всего 36 направлений из Польши, в том числе и 4 в украинские города.

Отменены рейсы Wizz Air из Польши в Украину:

Катовице – Киев (с 9 января по 11 марта)

Катовице – Львов (с 3 января до 17 марта)

Катовице – Запорожье (с 14 января по 7 марта)

Вроцлав – Запорожье (с 13 января по 28 марта)

Кроме этого, по данным портала, в январе-феврале Wizz Air сократит частоту полетов из Польши в ряд стран и городов. В частности, самолеты станут реже совершать полеты во Львов.

Венгерский Wizz Air пока не дал официального объяснения по приостановке ряда рейсов из Польши.

Как сообщалось ранее, из Киева будет летать лоукост на морском курорте в стране ЕС.

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