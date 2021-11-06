Из Киева будет летать лоукост на морской курорт в стране ЕС

Из Киева будет летать лоукост на морской курорт в стране ЕС

Прямые авиарейсы Киев-Паланга будут проходить дважды в неделю — каждый вторник и субботу.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии прямого рейса из аэропорта "Киев" (Жуляны) на литовский морской курорт Паланга, расположенный на берегу Балтийского моря.

Об этом сообщили на сайте avianews.

Авиасообщения планируют начать с 29 марта 2022 года.

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Согласно обнародованному графику, Wizz Air будет осуществлять рейсы Киев-Паланга дважды в неделю — каждый вторник и субботу.

Стоимость авиабилетов в одну сторону стартует от 809 грн – в эту сумму входит перевозка небольшой ручной клади, габариты которой не должны превышать 40х30х20 см, а вес 10 кг.

Напомним, что ирландский лоукостер Ryanair планирует значительное расширение в Украине.

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