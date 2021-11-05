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Динамо - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Динамо - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

ФК Динамо Киев

Команда Юрия Максимова попытается дать бой действующему чемпиону и лидеру сезона.

В субботу, 6 ноября, в Киеве состоится центральный матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся "Динамо" и "Ворскла".

Команды сыграют на столичном "Олимпийском". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

На телевидении поединок будет транслировать канал 2+2. Также встречу можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте.

  • После тринадцати туров "Динамо" (35 очков) лидирует в УПЛ, опережая "Шахтер" на 3 балла.
  • "Ворскла" с 25 пунктами идет четвертой в турнирной таблице.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
14 тур
Динамо Киев

Суббота, 6 ноября / 17:00
Киев. НСК "Олимпийский"
ТВ-трансляция - 2+2

 Ворскла Полтава
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