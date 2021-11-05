Динамо - Ворскла: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Команда Юрия Максимова попытается дать бой действующему чемпиону и лидеру сезона.
В субботу, 6 ноября, в Киеве состоится центральный матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся "Динамо" и "Ворскла".
Команды сыграют на столичном "Олимпийском". Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
На телевидении поединок будет транслировать канал 2+2. Также встречу можно будет посмотреть онлайн на нашем сайте.
- После тринадцати туров "Динамо" (35 очков) лидирует в УПЛ, опережая "Шахтер" на 3 балла.
- "Ворскла" с 25 пунктами идет четвертой в турнирной таблице.
|ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ-2021/22
14 тур
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Суббота, 6 ноября / 17:00
|СТАТИСТИКА МАТЧА