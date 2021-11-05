Динамо - Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команда Юрія Максимова спробує дати бій чинному чемпіону та лідеру поточного сезону.

У суботу, 6 листопада, в Києві відбудеться центральний матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зійдуться "Динамо" та "Ворскла".

Команди зіграють на столичному "Олімпійському". Стартовий свисток пролунає о 17:00.

На телебаченні поєдинок транслюватиме канал 2+2. Також зустріч можна буде подивитися онлайн на нашому сайті.

Після тринадцяти турів "Динамо" (35 очок) лідирує в УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 3 бали.

"Ворскла" з 25 пунктами йде четвертою в турнірній таблиці.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22

14 тур Субота, 6 листопада / 17:00

Київ. НСК "Олімпійський"

ТВ-трансляція - 2+2 СТАТИСТИКА МАТЧУ

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