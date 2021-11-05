Динамо - Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Команда Юрія Максимова спробує дати бій чинному чемпіону та лідеру поточного сезону.
У суботу, 6 листопада, в Києві відбудеться центральний матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зійдуться "Динамо" та "Ворскла".
Команди зіграють на столичному "Олімпійському". Стартовий свисток пролунає о 17:00.
На телебаченні поєдинок транслюватиме канал 2+2. Також зустріч можна буде подивитися онлайн на нашому сайті.
- Після тринадцяти турів "Динамо" (35 очок) лідирує в УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 3 бали.
- "Ворскла" з 25 пунктами йде четвертою в турнірній таблиці.
|ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
14 тур
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Субота, 6 листопада / 17:00
|СТАТИСТИКА МАТЧУ