Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Динамо - Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Динамо - Ворскла: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

ФК Динамо Київ

Команда Юрія Максимова спробує дати бій чинному чемпіону та лідеру поточного сезону.

У суботу, 6 листопада, в Києві відбудеться центральний матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зійдуться "Динамо" та "Ворскла".

Команди зіграють на столичному "Олімпійському". Стартовий свисток пролунає о 17:00.

На телебаченні поєдинок транслюватиме канал 2+2. Також зустріч можна буде подивитися онлайн на нашому сайті.

  • Після тринадцяти турів "Динамо" (35 очок) лідирує в УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 3 бали.
  • "Ворскла" з 25 пунктами йде четвертою в турнірній таблиці.
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ-2021/22
14 тур
Динамо Київ

Субота, 6 листопада / 17:00
Київ. НСК "Олімпійський"
ТВ-трансляція - 2+2

 Ворскла Полтава
  СТАТИСТИКА МАТЧУ  
Наступна публікація