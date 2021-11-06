З Києва літатиме лоукост на морський курорт у країні ЄС

З Києва літатиме лоукост на морський курорт у країні ЄС

Прямі авіарейси Київ-Паланга відбуватимуться двічі на тиждень - щовівторка та щосуботи.

Угорський лоукостер Wizz Air оголосив про відкриття прямого рейсу з аеропорту "Київ" (Жуляни) на литовський морський курорт Паланга, розташований на березі Балтійського моря.

Про це повідомили на сайті avianews.

Авіасполучення планують розпочати з 29 березня 2022 року.

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Згідно з оприлюдненим графіком, Wizz Air здійснюватиме рейси Київ-Паланга двічі на тиждень - щовівторка та щосуботи.

Вартість авіаквитків в один бік стартує від 809 грн — у цю суму входить перевезення невеликої ручної поклажі, габарити якої не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair планує значне розширення в Україні.

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