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Wizz Air призупинить кілька рейсів з Польщі до України - список

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Wizz Air призупинить кілька рейсів з Польщі до України - список

УНІАН

Офіційного пояснення компанії щодо призупинення низки рейсів з Польщі поки немає.

Угорський лоукостер Wizz Air скасував низку рейсів з Польщі взимку,  у цьому переліку є Україна. 

Про це повідомляє fly4free.pl.

Як йдеться на сайті порталу, з системи бронювання авіакомпанії на зиму зникло загалом аж 36 напрямків з Польщі, в тому числі й 4 до українських міст.

Скасовані рейси Wizz Air з Польщі до України:

  • Катовіце - Київ (з 9 січня до 11 березня)
  • Катовіце - Львів (з 3 січня до 17 березня)
  • Катовіце - Запоріжжя (з 14 січня до 7 березня)
  • Вроцлав - Запоріжжя (з 13 січня до 28 березня)

Крім цього, за даними порталу, в січні-лютому Wizz Air скоротить частоту польотів з Польщі до низки країн та міст. Зокрема,  літаки стануть рідше здійснювати польоти до Львова.

Угорський Wizz Air поки не надав офіційного пояснення щодо призупинення низки рейсів з Польщі. 

Як повідомляли раніше, з Києва літатиме лоукост на морський курорт у країні ЄС.

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