Wizz Air призупинить кілька рейсів з Польщі до України - список

Wizz Air призупинить кілька рейсів з Польщі до України - список

Офіційного пояснення компанії щодо призупинення низки рейсів з Польщі поки немає.

Угорський лоукостер Wizz Air скасував низку рейсів з Польщі взимку, у цьому переліку є Україна.

Про це повідомляє fly4free.pl.

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Як йдеться на сайті порталу, з системи бронювання авіакомпанії на зиму зникло загалом аж 36 напрямків з Польщі, в тому числі й 4 до українських міст.

Скасовані рейси Wizz Air з Польщі до України:

Катовіце - Київ (з 9 січня до 11 березня)

Катовіце - Львів (з 3 січня до 17 березня)

Катовіце - Запоріжжя (з 14 січня до 7 березня)

Вроцлав - Запоріжжя (з 13 січня до 28 березня)

Крім цього, за даними порталу, в січні-лютому Wizz Air скоротить частоту польотів з Польщі до низки країн та міст. Зокрема, літаки стануть рідше здійснювати польоти до Львова.

Угорський Wizz Air поки не надав офіційного пояснення щодо призупинення низки рейсів з Польщі.

Як повідомляли раніше, з Києва літатиме лоукост на морський курорт у країні ЄС.

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