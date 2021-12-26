Авиакомпании тысячами отменяют рейсы из-за пандемии

Только за последние дни было отменено до шести тысяч рейсов.

За последние несколько дней, с 24 декабря, в мире было отменено до шести тысяч авиарейсов. Только в воскресенье, 26 декабря, по данным ресурса Flightaware, было отменено 1,5 тыс. рейсов.

Все – из-за закрытия границ отдельных стран и усиления карантинных требований к пассажирам из-за пандемии COVID-19, в частности, из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон". В то же время многие пилоты и члены экипажа заразились коронавирусом или контактировали с больными. Поэтому пошли на самоизоляцию, а замену им не нашли. Об этом сообщает итальянский телеканал TGcom24.

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Массовая отмена авиарейсов ожидается и в понедельник, 27 декабря.

Тем временем немецкий авиаперевозчик Lufthansa сетует на значительное сокращение пассажиропотока из-за пандемии. Так что зимой планирует сократить до 10% своих рейсов – 33 тысячи. Об этом пишет Deutsche Welle. Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор сказал, что резко сократилось количество бронирований билетов на период с середины января по февраль.

"Нам не хватает пассажиров на наших внутренних рынках в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии, потому что эти страны больше всего пострадали от волны пандемии", — отметил Шпор изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Руководитель авиакомпании уточнил, что Lufthansa выполняла лишь 60% рейсов по сравнению с предпандемическим 2019 годом, с "примерно половиной" пассажиров.

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