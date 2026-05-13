Хантавирус уже в Украине: есть ли смертельная угроза для людей

С начала мая люди со всего мира следят за вспышкой хантавируса на круизном лайнере «MV Hondius», где от вируса погибли люди. Этот штамм может передаваться от человека к человеку и является опасным.

Позже стало известно, что хантавирус — не новый, и в Украине пациенты тоже обращались с заражением в больницы. На время карантина на лайнере остаются четверо украинцев, еще один — эвакуирован с борта. По данным МИД Украины, среди граждан Украины инфицированных хантавирусом нет.

Есть ли реальная угроза хантавируса в Украине? Что нужно знать о распространении вируса и кто может оказаться в опасности? Об этом рассказала Украинская правда.

Есть ли угроза распространения хантавируса в Украине

Детский врач-инфекционист и глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Министерстве здравоохранения Федор Лапий поделился, есть ли угроза хантавируса для украинцев.

По словам врача, случаи хантавируса в Украине фиксируют каждый год. Ситуация с круизным лайнером кардинально отличается.

В Украине «резервуаром» вируса являются мышевидные грызуны, поэтому хантавирус в Украине не передается от человека к человеку. Однако в Латинской Америке распространяется совсем другой патоген.

«Разновидность хантавируса, который распространился на судне, может передаваться от человека к человеку при очень тесном контакте. Это происходит, когда он уже болеет или за день-два до появления у него первых симптомов. Эта разновидность — исключение из хантавирусов», — отметил врач.

По словам Федора Лапия, хантавирус вряд ли станет пандемией масштабов COVID-19.

Хантавирус передается тяжелее, чем коронавирус. Кроме того, сейчас врачи быстрее обнаруживают и изолируют больных. Количество зараженных хантавирусом после круизного лайнера может возрасти, но, несмотря на это, вирус не имеет потенциала пандемии по состоянию на данный момент.

«Возможно, количество случаев будет увеличиваться, и в ближайшее время мы услышим о новых случаях вне Латинской Америки, в частности в Европейском Союзе. Но, вероятно, сценарий будет похож на обезьянью оспу, которая распространялась по Европе в 2024 году», — объясняет врач.

Украинцам может грозить хантавирус, который передается не от людей, а от грызунов. Риски связывают с теплыми зимами и войной, из-за которой военные вынуждены жить с мышами в блиндажах.

Мыши и крысы оставляют свои экскременты в блиндажах военных, в частности рядом с продуктами, поэтому у них есть риск заражения.

Симптомы хантавируса можно ощутить после уборки на чердаке, похода в лес или другие места, где живут крысы и мыши. Если у вас появились симптомы, такие как лихорадка, боли в мышцах и пояснице, обратитесь к семейному врачу, призывают в Центре общественного здоровья Украины.

Хантавирус: последние новости

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреес призвал страны готовиться к возможному росту количества больных хантавирусом после вспышки на круизном судне «MV Hondius».

Из-за продолжительного инкубационного периода новые случаи могут появляться в течение следующих недель. Организация рекомендует усиленный мониторинг контактных лиц и 42-дневный карантин для групп высокого риска.

На сейчас подтверждено девять случаев заражения вариантом вируса «Andes», в том числе среди граждан Франции, США и Испании. Трое пассажиров — супруги из Нидерландов и немец — скончались.

Особую обеспокоенность вызывает состояние 65-летней француженки, которая находится в реанимации на аппаратах жизнеобеспечения из-за тяжелой сердечно-легочной недостаточности.

Эпицентром распространения стал лайнер, направлявшийся из Аргентины в Кабо-Верде. Хотя масштабная вспышка пока не зафиксирована, медики предостерегают, что ситуация может измениться.

Спикер Центра общественного здоровья Николай Ганич заверил, что штамм хантавируса «Andes», обнаруженный на лайнере Hondius, существенно отличается от распространенных в Украине. Основное отличие заключается в способе передачи: американский вариант способен распространяться от человека к человеку, в то время как украинские разновидности передаются исключительно от грызунов.

Кроме того, отличаются и клинические проявления болезни. Если штамм «Andes» поражает легкие, то вирусы, которые попадаются в Украине, вызывают геморрагическую горячку с почечным синдромом.

Специалист подчеркнул, что угрозы массового распространения этого штамма в Украине сейчас нет, а локальные случаи заболевания успешно лечатся.

