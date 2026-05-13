Хантавирус может распространиться сильнее: в ВОЗ сделали тревожное предупреждение

Эвакуация пассажиров лайнера с хантавирусом (иллюстративный фото) / © Associated Press

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреес призвал страны готовиться к возможному увеличению количества случаев хантавируса после вспышки на круизном судне MV Hondius.

По данным ВОЗ, из-за длительного инкубационного периода новые заражения могут обнаруживаться еще в ближайшие недели, передает The Guardian.

По словам Тедроса, пока нет признаков начала более масштабной вспышки, однако ситуация может измениться.

«На данный момент нет признаков начала большей вспышки, но ситуация может измениться. Учитывая длительный инкубационный период вируса, возможно, в ближайшие недели мы увидим больше случаев заболевания», - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Мадриде.

ВОЗ рекомендует странам соблюдать усиленный мониторинг контактных лиц, особенно тех, кто находится в группе высокого риска. Среди рекомендаций – 42-дневный карантин и постоянное наблюдение за людьми, которые могли контактировать с инфицированными.

Француженка в критическом состоянии

Опасения усилились после сообщения французских медиков о состоянии 65-летней пассажирки, заразившейся хантавирусом на борту MV Hondius. У женщины развилась тяжелая форма сердечно-легочной недостаточности, ее перевели в реанимацию и подключили к аппаратам жизнеобеспечения.

Врач Ксавье Лескюр сообщил, что у пациентки сопутствующие заболевания. По его словам, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и системе искусственного кровообращения.

"Мы надеемся, что это позволит ей пережить этот этап", - сказал медик.

Хантавирус на лайнере MV Hondius — что известно о вспышке

Круизное судно MV Hondius направлялось из Аргентины в Кабо-Верде. Именно оно оказалось в центре вспышки после того, как от вируса умерли три пассажира — супруги из Нидерландов и гражданин Германии.

ВОЗ подтвердила девять случаев заражения андским вариантом хантавируса. Среди инфицированных – француженка и гражданин США, у которых тест оказался положительным после эвакуации с судна.

Министерство здравоохранения Испании также сообщило о подтвержденном случае среди 14 испанцев, которые были эвакуированы из лайнера и помещены на карантин в военном госпитале в Мадриде. У пациента фиксировали субфебрильную температуру и легкие респираторные симптомы, однако его состояние стабильное.

Почему ожидают новых случаев

Тедрос пояснил, что новые заражения могут выявляться из-за тесных контактов между пассажирами на борту судна еще до того, как был подтвержден первый случай болезни.

«Мы ожидаем больше случаев, потому что первый случай на судне был зафиксирован еще 6 апреля и было много контактов с пассажирами. Инкубационный период может занять от шести до восьми недель», — отметил глава ВОЗ.

Хантавирус обычно распространяется из-за диких грызунов. Однако андский вариант является редким штаммом, который в некоторых случаях может передаваться от человека к человеку во время тесного контакта.

Угрожает ли миру новая пандемия

Напомним, ранее в ВОЗ отрицали риск пандемии, подобной COVID-19. Страны отслеживают контакты пассажиров и действуют по протоколам, усиленным после коронавирусной пандемии.

Бывший министер здравоохранения Зоряна Скалецкая объясняла, что сейчас реакция государств на вирусные вспышки стала более организованной. По ее словам, после COVID-19 страны имеют более четкие механизмы профилактики, коммуникации и отслеживания контактных лиц.

"Мы видим, насколько совсем иначе реагируют страны. У них есть соответствующие протоколы, они коммуникируют, отслеживают всех лиц, находившихся не только на лайнере, но и затем контактировавших с ними", - отмечала Скалецкая.

По данным специалистов, особую опасность представляет именно андский штамм хантавируса. Он встречается редко, но имеет высокую смертность — в некоторых случаях от 20% до 40%. В то же время, массового распространения этого вируса в Европе ранее не фиксировали.

