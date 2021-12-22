Ізраїль розпочне щепити громадян четвертою дозою COVID-вакцини: що відомо

У такий спосіб в країні сподіваються стримати поширення нового COVID-штаму "Омікрон".

В Ізраїлі у вівторок, 21 грудня, анонсували початок кампанії з отримання четвертої дози вакцини проти COVID-19 від Pfizer громадянами від 60 років і медичними працівниками.

Про це із посиланням на ізраїльського прем'єр-міністра Нафталі Бенета повідомляє The Jerusalem Post.

Очільник уряду Ізраїлю переконаний, що відповідний крок "допоможе подолати хвилю "Омікрона", яка охопила світ".

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"Громадяни Ізраїлю були першими в світі, хто отримав третю дозу вакцини від COVID-19, і ми продовжуємо перебувати попереду із четвертою дозою", - висловився Бенет, закликавши тих, хто відповідає критеріям, "піти і зробити щеплення".

У Міністерстві охорони здоров'я країни вказали, що охочі зможуть зробити четверте щеплення від коронавірусу через чотири місяці після отримання третього уколу. Окрім того, у відомстві рекомендували скоротити перерву між другою і третьою дозами з п'яти до трьох місяців.

Відповідні рішення ухвалили на тлі виявлення в Ізраїлі понад 150 нових випадків зараження "Омікроном" за тиждень, а також реєстрації найвищих від жовтня показників добової кількості хворих на коронавірус.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.