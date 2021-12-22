В Ізраїлі зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон"

Хворий був щеплений двома дозами вакцини проти COVID-19.
В Ізраїлі у вівторок, 21 грудня, зафіксували перший на території країни летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".
Про це повідомляє The Times of Israel.
Зазначається, що померлому громадянину Ізраїлю було близько 60 років. Пацієнт страждав не лише від нового варіанта коронавірусу, але й від супутніх захворювань.
Він помер у медичному центрі Сорока в Беер-Шеві у понеділок. У виданні вказують, що хворий був щеплений двома дозами вакцини проти COVID-19.
Загалом на території Ізраїлю, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, зареєстрували щонайменше 340 випадків захворювання на "Омікрон".
"Загальні показники захворюваності в Ізраїлі останніми днями зростають, але кількість серйозних випадків COVID-19 та госпіталізацій досі залишається стабільною", - йдеться у матеріалі.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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