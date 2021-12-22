Португалія посилює COVID-обмеження

Нові обмеження набудуть чинності 26 грудня.
Уряд Португалії у вівторок, 21 грудня, оголосив про закриття нічних клубів та барів на території країни задля стримування пандемії COVID-19.
Про це повідомляє The Guardian.
Зазначається, що нові обмеження набудуть чинності 26 грудня і діятимуть щонайменше до 9 січня. Впродовж святкового періоду громадян закликатимуть працювати дистанційно.
Окрім того, туристів зобов'яжуть демонструвати негативний результат тесту на коронавірус задля проживання в готелі. Напередодні Нового року уряд також обмежить збори просто неба до десяти осіб на групу.
Водночас середній показник добової кількості хворих на COVID-19 у Португалії наразі сягає 433 нових випадків на мільйон жителів, що нижче, ніж в ЄС. Втім, минулого тижня це число становило 386.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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