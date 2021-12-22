Португалия усиливает COVID-ограничения

Новые ограничения вступят в силу 26 декабря.

Правительство Португалии во вторник, 21 декабря, объявило о закрытии ночных клубов и баров на территории страны для сдерживания пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу 26 декабря и будут действовать как минимум до 9 января. В течение праздничного периода граждан будут призывать работать дистанционно.

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Кроме того, туристов обяжут демонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус для проживания в отеле. В канун Нового года правительство также ограничит собрания под открытым небом до десяти человек на группу.

В то же время, средний показатель суточного количества больных COVID-19 в Португалии в настоящее время достигает 433 новых случаев на миллион жителей, что ниже, чем в ЕС. Впрочем, на прошлой неделе это число составило 386.