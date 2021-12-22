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Португалия усиливает COVID-ограничения

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Португалия усиливает COVID-ограничения

Associated Press

Новые ограничения вступят в силу 26 декабря.

Правительство Португалии во вторник, 21 декабря, объявило о закрытии ночных клубов и баров на территории страны для сдерживания пандемии COVID-19.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что новые ограничения вступят в силу 26 декабря и будут действовать как минимум до 9 января. В течение праздничного периода граждан будут призывать работать дистанционно.

Кроме того, туристов обяжут демонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус для проживания в отеле. В канун Нового года правительство также ограничит собрания под открытым небом до десяти человек на группу.

В то же время, средний показатель суточного количества больных COVID-19 в Португалии в настоящее время достигает 433 новых случаев на миллион жителей, что ниже, чем в ЕС. Впрочем, на прошлой неделе это число составило 386.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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