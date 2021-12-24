"Омикрон" обнаружили уже более чем в 100 странах мира – ВОЗ

"Омикрон" обнаружили уже более чем в 100 странах мира – ВОЗ

ВОЗ сообщает об убедительных доказательствах того, что "Омикрон" заразнее, чем "Дельта".

Новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" был зафиксирован в 110 государствах мира.

Об этом говорится в отчете Всемирного здравоохранения Украины.

"По состоянию на 22 декабря 2021 года, вариант Omicron был идентифицирован в 110 странах", — сообщает ВОЗ.

В отчете также указывается, что " Омикрон" распространяется значительно быстрее, чем вариант Delta. Добавляют, что цены темпов роста в Южной Африке, где впервые зафиксировали "Омикрон", сейчас снижаются, главным образом из-за уменьшения новых случаев штамма в провинции Гаутенг.

"Общая угроза, которую создает Omicron, в значительной степени зависит от того, насколько передается вариант, насколько хорошо вакцины и предыдущая инфекция защищают от инфекции, передачи, клинической болезни и смерти и как население соблюдает меры безопасности", — подчеркнули в организации.

Как быстро могут появиться симптомы Омикрона после того, как вы были заражены вирусом , читайте здесь.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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